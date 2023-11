OLIVERIO&PARTNERS con EOLICA nella cessione di 150 Mw di Solar Greenfield Project

Lo Studio Legale Oliverio&Partners ha assistito, in persona dall’Avv. Vincenzo Oliverio - Head of M&A & Capital markets dello Studio, Eolica S.r.l, facente parte del Gruppo Miaenergia, primario operatore Italiano enello sviluppo di Progetti afferenti alla produzione di Energia Rinnovabile, nella cessione di un mega Progetto Fotovoltaico in Greenfield status da 150 Mw in Puglia.



La cessione è stata effettuata nei confronti di un noto investitore Europeo.