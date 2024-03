OLIVERIO&PARTNERS nella nascita di RAPTOR energy transition, club deal da 60 milioni attivo nell’energy transition

Vincenzo Oliverio

Lo Studio Legale Oliverio&Partners ha assistito un pool di Imprenditori attivi nell’ambito del settore industriale Nazionale, su tutti gli aspetti legali afferenti alla strutturazione del Club deal denominato Raptor energy transition, con l’obiettivo di investire nell’energy transition, nonchè in attività di off-taker per conto di investitori istituzionali nell’ambito dello sviluppo di Progetto Fotovoltaici Eolici ed Idroelettrici. Il Club deal partirà con una dotazione massima di sessanta milioni di Euro, durante l’intero periodo di investimento che sarà di circa 3,5 anni. Gli aspetti legali del deal sono stati seguiti dall’Avv. Vincenzo Oliverio, Head of M&A e Capital Market dello Studio.