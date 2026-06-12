avv. Gabriele Piccinini

L’avv. Gabriele Piccinini dello Studio legale GeALex ha assistito OMT – Officine Meccaniche Tortonesi S.p.A., società controllata da Autosped G S.p.A. e facente parte del Gruppo Gavio, nell’acquisizione del ramo d’azienda di SACIM S.p.A., storica azienda metalmeccanica fondata nel 1920 e specializzata nella produzione di veicoli cisterna per il trasporto stradale, navale e ferroviario.

L’operazione si è conclusa il 21 aprile 2026 nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale che interessa SACIM e rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento industriale di OMT e per la continuità produttiva dell’azienda cesenate.

Un progetto industriale che guarda al futuro

Grazie a questa acquisizione, OMT amplia in modo significativo la propria capacità produttiva e consolida la propria presenza nel settore dei semirimorchi cisterna destinati al trasporto di prodotti petroliferi, chimici, gas e rifiuti.

L’operazione permette inoltre di salvaguardare circa 70 posti di lavoro altamente qualificati e di preservare un patrimonio di competenze tecniche costruito in oltre cento anni di storia industriale.

In un mercato sempre più orientato verso trasporti specializzati e standard normativi evoluti, l’integrazione tra la solidità industriale di OMT e il valore storico del marchio SACIM costituisce un importante elemento di crescita e competitività.

Il ruolo del team

L’Avv. Gabriele Piccinini, con l’ausilio dell’Avv. Piercarlo Castellano, ha coordinato l’intera operazione in qualità di Lead Counsel, seguendo gli aspetti strategici, i rapporti con la procedura concorsuale, le negoziazioni, la due diligence

e il coordinamento della documentazione contrattuale.

Il progetto ha coinvolto un team multidisciplinare composto da professionisti specializzati nei diversi ambiti dell’operazione: l’Avv. Alice Merletti per i profili amministrativi, lo studio Greco Vitali Associati, con Matteo L. Vitali, Andrea Chiloiro e Matteo Miramondi, per la procedura Golden Power, il dott. Giovanni Denicolo dello Studio Gatti & Denicolò per gli aspetti fiscali e PCA Broker S.p.A. per gli aspetti assicurativi.