Onorari, se c’è rigetto vale il criterio del ‘disputatum’

In caso di rigetto della domanda per accoglimento dell’eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum.

Unico riferimento il momento iniziale della lite

In ipotesi di ...