Ontier ha assistito la Fondazione Mama Sofia, nata in memoria di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo assassinato in un attentato il 22 febbraio 2021, nelle attività legali relative alla produzione e realizzazione del documentario “Broken Dream”, prodotto da NANOF, che andrà in onda prossimamente sulle reti RAI.

Il documentario racconta la vita del giovane ambasciatore attraverso la testimonianza della moglie Zakia Seddiki, Presidente della Fondazione Mama Sofia, attiva oggi su scala internazionale per la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici dei minori e dei giovani socialmente ed economicamente svantaggiati.

“Broken Dream” è risultato vincitore, ad ottobre 2023, del Gedi Visual Award, il premio assegnato da Gedi Digital nell’ambito della nona edizione del MIA, il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo.