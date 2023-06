Ontier a supporto della produzione ed organizzazione del tour-evento "Venditti De Gregori"









Ontier, con Luca Pardo, e lo studio dell'Avv. Filippo Gandolfo hanno assistito Antonello Venditti e Francesco De Gregori in ogni attività legale volta alla produzione ed organizzazione del tour-evento "Venditti De Gregori", che ha preso avvio il 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico e che si concluderà nell'autunno 2023.



Oltre 70 date sold-out in tutta Italia, circa 300.000 biglietti venduti, il documentario "Falegnami e Filosofi" prodotto per Discovery+ danno evidenza di un evento di primaria importanza per l'industria musicale e per la cultura italiana.



"Felici di aver lavorato in squadra a questo straordinario progetto", ha commentato Luca Pardo, Europe Regional Managing Partner di Ontier.