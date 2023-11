Operazioni inesistenti, non si applica la disciplina in deroga al concorso di persone quando coincidono emittente ed utilizzatore di Paolo Comuzzi

La disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 non si applica laddove amministratore delle società, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica

In questo breve commento vogliamo esaminare quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza 13.11.2023 n. 45525) che ha ribadito come la disciplina dettata dall’art. 9 del DLgs. 74/2000 - che deroga ai principi dettati in tema di concorso di persone nel reato dall’art. 110 c.p. - non possa trovare una applicazione quando amministratore delle società, rispettivamente emittente e utilizzatore delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica.



La Corte di Cassazione dice...