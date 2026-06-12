Simone Iacone, Marco Renzi

DeepTree, startup italiana fondata nel 2024 e attiva nello sviluppo di una piattaforma proprietaria di intelligence basata su intelligenza artificiale per i mercati privati, ha chiuso un round di finanziamento da €2 milioni guidato da CDP Venture Capital attraverso il fondo Digital Transition – PNRR, che utilizza risorse stanziate dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa NextGeneration EU.

All’operazione hanno partecipato anche investitori privati strategici internazionali.

Le risorse raccolte saranno destinate al consolidamento della presenza di DeepTree nel mercato italiano, all’espansione europea – con particolare focus sul Regno Unito – e allo sviluppo della piattaforma e del team. La società ha sviluppato una soluzione che integra dati finanziari, informazioni societarie e analisi sui mercati privati in un unico ambiente di lavoro, già adottato da oltre 100 operatori finanziari tra banche d’investimento, fondi di private equity, boutique M&A e società di consulenza.

I team legali

Orrick ha assistito DeepTree con un team guidato dai partner Attilio Mazzilli e Livia Maria Pedroni, affiancati dall’associate Gabriele Greco e da Simone Iaione.

CRCCD ha assistito CDP Venture Capital con un team composto dal partner Guido Masini, il managing associate Martino Liva e l’associate Marco Renzi.