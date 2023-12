Orrick e Dentons per il nuovo Covered Bond di BPER Banca

BPER Banca, assistita da Orrick, ha concluso con successo l’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 750 milioni di Euro con scadenza 5 anni, a tasso fisso, destinata a investitori istituzionali, a valere sul Programma di Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di Euro.



Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa SanPaolo S.p.A., Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, Raiffeisen Bank International AG, UBS Europe SE e UniCredit Bank AG, assistite dallo studio legale Dentons, hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.



Si tratta della prima emissione di BPER Banca qualificata come European Covered Bond (Premium) in conformità alla nuova normativa europea e nazionale in materia di obbligazioni bancarie garantite. Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale.



Il team Orrick era guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, e composto dal managing associate Alessandro Azzolini, dai junior associate Davide Di Falco, Cecilia Cancellieri e Gabriele Ippolito oltre che, per i profili fiscali, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia.



Dentons ha agito con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, coadiuvato dall’associate Federico Palazzo.