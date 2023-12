Orrick e Giovannelli nel finanziamento unitranche di Eurazeo per l’acquisizione di Value Group da parte di Azimut Libera Impresa

Marina Balzano, Gaetano Petroni

Il finanziamento unitranche a servizio dell’acquisizione è stato organizzato da Eurazeo Investment Manager e reso disponibile da fondi di debito da quest’ultimo gestiti.Azimut Libera Impresa SGR per conto dei fondi di Private Equity Azimut Demos 1 e AZ ELTIF – Ophelia ha rilevato una quota di maggioranza in Value Group, azienda specializzata nella gestione delle emergenze e delle situazioni di irregolarità operative nonché nella gestione degli equipaggi nell'ambito dei trasporti aerei navali e ferroviari.

Orrick ha assistito Eurazeo con un team multidisciplinare composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini, dall'associate Maria Costa e dalla trainee Camilla Rinaldi, per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi all'operazione, coadiuvati per gli aspetti fiscali dall'of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia. Orrick ha inoltre assistito M&G Trustee Company Limited nel ruolo di Security Agent con un team separato composto dall'of counsel Salvatore Graziadei e dall'associate Leonardo Tripaldi.

Giovannelli e Associati, con un team composto dal partner Valerio Fontanesi, dal senior associate Gaetano Petroni, dall'associate Massimo Giordano e dal trainee Alessio Buontempo, ha assistito Azimut Libera Impresa nella negoziazione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali connessi al finanziamento.