Orrick e Spada Partners con Safety21 per l’acquisizione di Capacitas

Livia Maria Pedroni, Antonio Zecca









Safety21 S.p.A., software provider italiano leader nel settore Smart Road e Smart City, partecipato dal fondo di private equity BU (Bregal Unternehmerkapital) Funds, ha finalizzato l’acquisizione di una quota pari all’86% del capitale di Capacitas Srl, player strategico nella produzione di software per l’accertamento delle violazioni nei confronti dei Consorzi di Bonifica Italiani.



Fondata nel 2001 a San Donà di Piave, Capacitas detiene una quota di mercato di circa il 40% dei consorzi nazionali. L’operazione va a rafforzare la leadership del Gruppo Safety21 sul mercato di servizi di accertamento tecnologico delle violazioni e riscossione per i Consorzi di Bonifica, ampliando la quota di mercato ottenutasi con l’acquisizione del Gruppo Ge.Fil e della controllata El-Fo.



Attraverso l’acquisizione di Capacitas il Gruppo Safety21 si posiziona come partner tecnologico ed operativo di riferimento sul mercato nazionale dei Consorzi estendendo il potenziale innovativo e di integrazione della piattaforma proprietaria Titan – la piattaforma Cloud qualificata ACN di Safety21 che consente al Gruppo di fornire agli Enti e alla Pubblica Amministrazione servizi innovativi per la digitalizzazione dei processi di accertamento e per i servizi ai cittadini.



Il team Orrick era coordinato dal partner Attilio Mazzilli, responsabile del Technology Companies Group in Italia, e composto dall’of counsel Livia Maria Pedroni, dalla managing associate Ginevra Rebecchini, dall’associate Elena Cozzupoli e dalla trainee Eugenia Arrigoni.



Spada Partners ha seguito la due diligence finanziaria con il partner Antonio Zecca coadiuvato da Emanuele Arpano.