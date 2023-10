Osborne Clarke nella cessione del 50% del capitale di Preo International Holding S.r.l. a Saint George Holding SRL.

Giuliano Lanzavecchia, Luca Membretti e Francesca Rossetti









Osborne Clarke ha assistito i venditori nella cessione a Saint George Holding SRL, società riconducibile ad un ramo della Famiglia Preo, ha acquisito la restante quota pari al 50% del capitale di Preo International Holding S.r.l., società che possiede il 100% di Preo S.r.l., leader nella progettazione e produzione di macchine per l’incollaggio (già detentrice del 50% del capitale sociale) dell’intera quota da essi detenuta, pari al 50% del capitale di Preo International Holding S.r.l., società che possiede il 100% di Preo S.r.l., leader nella progettazione e produzione di macchine per l’incollaggio.



Osborne Clarke ha agito con un team guidato dal partner Giuliano Lanzavecchia (in foto).



AVENS MILANO ha assistito, per gli aspetti di carattere legale, gli acquirenti con un team guidato dal partner Luca Membretti (in foto).



BC & studio di Consulenza, con il partner Franco Battaglia e con il senior associate Francesca Rossetti (in foto), ha assisto gli acquirenti per i profili di carattere fiscale e finanziario.