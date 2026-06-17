Giuliano Lanzavecchia, Chiara Carioti, Pietro Scianna, Hana Akaike

DERTOUR Group - Destination Management Company (DMC) specializzata in viaggi culturali, viaggi di gruppo e viaggi individuali – ha ampliato il proprio portafoglio di destinazioni in Italia attraverso la finalizzazione di una joint venture con lo storico partner Valentour, società attiva nello stesso settore con rapporti consolidati con tour operator internazionali e una solida infrastruttura operativa in Calabria, Sicilia e Puglia.

Insieme, i partner daranno vita a un assetto unico, in grado di offrire una copertura DMC completa per tutte le destinazioni a sud del Lago di Garda. La nuova joint venture estenderà in modo significativo questo raggio d’azione geografico e rafforzerà il posizionamento di DERTOUR Group nell’Italia meridionale. Un particolare focus strategico sarà dedicato alla Calabria, una destinazione che continua a crescere in importanza per il Gruppo.

La joint venture è concepita per servire l’intero portafoglio di tour operator di DERTOUR Group, inclusi marchi come Kuoni ed Exim, e al contempo ampliare in modo significativo il business con terzi. Combinando punti di forza complementari, competenze locali e sistemi condivisi, i partner intendono creare una piattaforma DMC scalabile e a prova di futuro, con un’ampia copertura a livello nazionale.

DERTOUR Group è stata assistita da Osborne Clarke con un team guidato dal partner Giuliano Lanzavecchia (in foto), coadiuvato dall’associate Chiara Carioti (in foto) e dal junior associate Aldo Costanzo, per gli aspetti societari, nonché dal partner Pietro Scianna (in foto), dalla senior associate Hana Akaike (in foto) e dal trainee Federico Di Fabio per gli aspetti giuslavoristici.

Valentour è stata assistita dallo studio legale dell’Avv. Alessio Colistra che ha curato tutti gli aspetti societari e contrattuali