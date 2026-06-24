Lo studio legale internazionale Osborne Clarke ha assistito BayernLB, in qualità di Original Lender, nell’ambito di un’operazione di finanziamento del valore complessivo di Euro 46.500.00,00 concesso a favore di ALNO S.r.l – assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni - e destinato al finanziamento di un nuovo complesso logistico.
La società beneficiaria fa parte del gruppo AKNO, leader nella realizzazione e gestione di progetti diversificati in molte asset class del mondo real estate.
Osborne Clarke ha assistito BayernLB nell’operazione di finanziamento con un team guidato dal partner Andrea Pinto, Head of Financial Services, coadiuvato dagli associate Alessandro Generali (in foto) e Alessia Inguscio.
GOP ha agito a favore di ALNO S.r.l. con un team composto dal partner Eduardo Fiordiliso (in foto), dall’associate Giacomo Tassini e da Riccardo Bellini.