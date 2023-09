Osborne Clarke e Simmons & Simmons nel green loan UniCredit S.p.A. / ER Logistics Fund 5

Osborne Clarke e Simmons & Simmons hanno affiancato, rispettivamente, UniCredit S.p.A., in qualità di mandated lead arranger, bookrunner, banca finanziatrice originaria, banca agente e green structuring advisor, e Europa Risorse SGR S.p.A., per conto del fondo di investimento alternativo immobiliare riservato denominato ER Logistics Fund 5 in qualità di beneficiario, nell'ambito di un'operazione di finanziamento del valore di € 40 milioni finalizzata, inter alia, a finanziare parzialmente l'acquisizione di un terreno e lo sviluppo di un complesso immobiliare di 62.200 mq da adibire ad uso logistico, sito in Torrazza Piemonte.

Osborne Clarke ha assistito UniCredit S.p.A. nella negoziazione dell'operazione e della documentazione finanziaria con un team multidisciplinare guidato dal partner e Head of Financial Services Andrea Pinto, coadiuvato dall'associate Rocco De Nicola e dai trainee Francesco Fallara e Bianca Tomassetti, per i profili di diritto bancario, dal partner Simone Monesi e dall'associate Roberto Salis, per i profili di diritto immobiliare e dal partner Claudio Grisanti per tutti gli aspetti fiscali.

Simmons & Simmons ha assistito Europa Risorse SGR S.p.A. con un team guidato dal partner Davide D'Affronto e formato dal managing associate Fabrizio Nebuloni e dall'associate Gianmarco Cornalba per gli aspetti banking, dal partner Dario Spinella e dal supervising associate Guido Bianco per gli aspetti corporate e dall'of counsel Andrea Tonon per gli aspetti regolamentari.