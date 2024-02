Osborne Clarke nell’internazionalizzazione del Gruppo Itelyum attuata in Germania

Christoph Torwegge, Thomas Funke e Giorgio Lezzi

Osborne Clarke ha assistito ITELYUM – gruppo leader nazionale nell’economia circolare e player internazionale nella gestione, riciclo e valorizzazione dei rifiuti industriali, controllata da Stirling Square Capital Partners LLP con la partecipazione di Deutsche Beteiligungs AG – nell’ambito della propria politica di internazionalizzazione, attraverso l’acquisizione, in Germania, del controllo di Safechem Europe GmbH, con sede a Düsseldorf, leader europeo nelle soluzioni di solventi sicuri e sostenibili e nei servizi ad alto valore aggiunto per le applicazioni di pulizia delle superfici, che serve più di 5.000 clienti in tutto il mondo (tra cui Cina, Regno Unito, Stati Uniti e Messico, grazie alle società controllate collocate in tali Paesi).

ITELYUM, con sede a Lodi e presente in Italia con 34 società controllate, oltre ad aver consolidato la propria presenza nel mercato italiano e attuato con successo una strategia di business one-stop-shop nella implementazione e gestione di un modello circolare per i rifiuti industriali, compresi i solventi che vengono gestiti dalla propria business unit Purification, entra così da protagonista nel mercato tedesco.

Osborne Clarke ha fornito la propria assistenza giuridica operando con il partner Christoph Torwegge (in foto) e con gli associate Felix Jaeger, Alexandra Abeln e Svenja Kaufeld per i profili societari, con il partner Christoph Seidler per i profili labour, nonché con il partner Thomas Funke (in foto), la counsel Ghazale Mandegarian-Fricke e l’associate Thomas Knapowski per i profili antitrust, con il supporto dall’Italia del partner Giorgio Lezzi (in foto).