Paul, Weiss, Latham & Watkins, Foglia & Partners e Linklaters nel bond di Lottomatica da 500 milioni di euro

L'emissione è finalizzata a finanziare il pagamento del corrispettivo della potenziale acquisizione dell'intero capitale di SKS365 Malta Holding Limited e, conseguentemente, del gruppo ad essa facente capo. Nel contesto di tale emissione è stato inoltre concesso un aumento della linea di finanziamento revolving attualmente in essere per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro a favore della società, subordinato, oltre alle usuali condizioni, alla realizzazione dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited.Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, Latham & Watkins e Foglia & Partners hanno prestato assistenza a Lottomatica S.p.A. nel contesto dell'emissione obbligazionaria high yield per complessivi 500 milioni di euro a tasso variabile con scadenza nel 2030.

L’emissione è finalizzata a finanziare il pagamento del corrispettivo della potenziale acquisizione dell’intero capitale di SKS365 Malta Holding Limited e, conseguentemente, del gruppo ad essa facente capo. Nel contesto di tale emissione è stato inoltre concesso un aumento della linea di finanziamento revolving attualmente in essere per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro a favore della società, subordinato, oltre alle usuali condizioni, alla realizzazione dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited.

Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison ha assistito la società emittente per gli aspetti di diritto statunitense con un team composto da Gregory Ezring, David Carmona, Matthew Friedman, Brando Cremona, Niccolo Calvi e Tarek Moghabghab.

Latham & Watkins ha assistito la società emittente con un team composto dal partner Antongiulio Scialpi e dagli associate Eleonora Baggiani, Pasquale Spiezio e Davide Chiarito per gli aspetti relativi ai profili finance dell’operazione, dal partner Antonio Coletti e dagli associate Guido Bartolomei, Luca Maranetto, Leonardo Simeoni e Alberto Tognon per gli aspetti corporate di diritto italiano, e dal partner Cesare Milani con gli associate Edoardo Cassinelli, Irene Terenghi e Daniele Isidoro per i profili regolamentari.

Linklaters ha assistito i joint global coordinators e joint bookrunners Deutsche Bank, Barclays, BNP PARIBAS e UniCredit e i joint bookrunners Banca Akros e J.P. Morgan con un team composto dal partner Alexander Naidenov, dal senior associate Kenneth Ryan e dagli associate Alex Bednar e Victoria Dodev per gli aspetti di diritto statunitense, e dal partner Diego Esposito, dall’associate Ilaria Francesca Bertolazzi e dalla trainee Chiara Savarese per gli aspetti di diritto italiano, e dal managing associate Giorgio Valoti e dall’associate Jacopo Cislaghi per i profili regolamentari.

Foglia & Partners ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria per conto della società emittente con un team composto da Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini, Carolina Castelli e Emanuele Gentile.