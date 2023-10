Pavia e Ansaldo con Tulotero per il suo ingresso nel mercato italiano

Pavia e Ansaldo ha assistito Tulotero Italia S.r.l. nell’acquisizione di una licenza per la gestione del gioco online in Italia, nella disponibilità di Sisal Italia S.p.A., società leader nel mercato italiano delle lotterie.



Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 47.000 punti vendita, e su quello online, con 1,8 milioni di consumatori.



Tulotero App Sociedad Limitada, socio di maggioranza della filiale italiana, è già leader in Spagna e ha l’obiettivo di diventare il leader globale nella gestione dei giochi online, come le lotterie. Ha sviluppato un sistema innovativo e sicuro, con i più alti standard internazionali in materia di sicurezza, transazioni bancarie e protezione dei dati. Inoltre, vuole dinamizzare il mercato dei giochi online e delle lotterie e aiutare gli operatori a offrire maggiori facilitazioni e vantaggi ai consumatori, adattandosi alle esigenze del XXI secolo e alle normative applicabili in ogni paese nel quale opera. Attualmente la società opera in Spagna, Messico e Stati Uniti.



L’operazione è stata seguita dallo studio Pavia e Ansaldo, con un team guidato dalla Partner Meritxell Roca Ortega, coadiuvata dalla Senior Associate Chiara Scarpelli e dalla Associate Silvia Galbusera.