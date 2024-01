Pec, Mf: col Dm 217/2023 non è cambiato il potere notificatorio dei legali Movimento forense: “L’art. 83, co. 3, c.p.c. continua a prevedere che la procura alle liti su documento separato debba essere considerata apposta in calce all’atto cui si riferisce se è ad esso congiunto tramite Pec”