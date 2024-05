PedersoliGattai con Banco BPM nell’add-on al finanziamento in Project Financing a Società Agricola Assoro Biometano

Nicola Gaglione, Marco Moscatelli

PedersoliGattai ha assistito Banco BPM nell’add-on al finanziamento in project financing concesso alla Società Agricola Assoro Biometano per la realizzazione di un liquefattore installato nel 2023 presso l’impianto di biometano situato nel Comune di Assoro, in provincia di Enna.

Lo Studio ha assistito Banco BPM nella redazione e predisposizione della documentazione finanziaria con un team composto dal partner Nicola Gaglione (in foto), dal counsel Marco Moscatelli (in foto) e dall’associate Angelo Fabris. La senior counsel Micaela Tinti e la senior associate Elena Martignoni hanno curato i profili di diritto amministrativo dell’operazione.