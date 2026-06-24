Damiano Battaglia, Nicola Gaglione e Angelo Fabris

PedersoliGattai ha assistito l’anglo-italiana NatPower nell’accordo strategico con Tesla per lo sviluppo di una piattaforma europea di sistemi di accumulo di energia a batterie (BESS).

L’operazione, che interesserà progetti in Italia e Regno Unito, prevede l’obiettivo di raggiungere una capacità installata complessivamente superiore a 25 GWh, con potenziale incremento fino a 100 GWh, a fronte di un valore aggregato del progetto che, a regime, sfiorerà i 5 miliardi di dollari.

In base all’accordo, NatPower manterrà la proprietà e la gestione degli impianti, mentre Tesla fornirà i sistemi di accumulo a batterie Megapack, i servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC), nonché servizi di manutenzione a lungo termine. Tesla supporterà inoltre i progetti mediante la prestazione di servizi di trading attraverso la propria piattaforma Autobidder.

PedersoliGattai ha assistito il cliente con un team composto dai partner Damiano Battaglia e Nicola Gaglione e dal senior associate Angelo Fabris.

NatPower è stata inoltre assistita, per i profili di diritto inglese, da CMS UK con un team composto da Philip Duffield, Valentina Olto, Toby Commander e Stella Mavrommati.

Per Tesla, gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team legale interno, assistito da Eversheds Sutherland.