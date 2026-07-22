Bruno Gattai

PedersoliGattai prosegue nell’attuazione del piano di crescita 2026, già avviato nel mese di aprile attraverso la nomina di 10 nuovi soci, nominando 16 professionisti nei ruoli di Counsel e Senior Counsel.

Con queste nuove nomine, il piano di crescita per linee interne di PedersoliGattai porta, quindi, complessivamente a 26 il numero dei professionisti promossi nel corso di quest’anno, all’interno di un team di oltre 380 professionisti, di cui 70 soci.

Il 2026 di PedersoliGattai ha visto, inoltre, l’ingresso del socio Giacomo Colombo, che ha rafforzato ulteriormente il presidio dello Studio nello special situations e financial restructuring.

Le nuove nomine riguardano:

- Senior Counsel: Valentina Buzzi e Marco Guerra, per il dipartimento Tax; Silvia Rometti, per i dipartimenti di Societario, Fusioni e Acquisizioni e di Private Equity.

- Counsel: Clara Balboni, per il Team Due Diligence; Edoardo Augusto Bononi, Matteo Bortolotti, Gregorio Lamberti, Francesca Luvisotti, Nicola Petito e Matteo Sica Forillo, per i dipartimenti di Societario, Fusioni e Acquisizioni e di Private Equity; Francesco Castronovo e Luca Traficante, per il dipartimento di Contenzioso, Arbitrati e ADR; Federica Ferretti, per Lavoro e Relazioni industriali; Jacopo Pisani e Alberto Prade, per il dipartimento Regolatorio; Alessandro Zuccaro, per il dipartimento Amministrativo.

“I nuovi Counsel e Senior Counsel sono professionisti che hanno maturato all’interno dello Studio la capacità di contribuire in modo significativo allo sviluppo delle rispettive practice – commenta il managing partner Bruno Gattai. In questo senso, la crescita interna resta per noi una leva di primaria e fondamentale importanza per rafforzare la qualità del servizio e il presidio delle aree a maggiore complessità. A questo percorso si affianca, in modo complementare, una politica di crescita per linee esterne molto selettiva e orientata a individuare profili che possano portare un reale valore aggiunto per i nostri clienti, che ha portato al recente ingresso di Giacomo Colombo nel team Banking & Finance”.