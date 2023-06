Per gli adulti vulnerabili certificato di rappresentanza Ue di Marina Castellaneta









Diritto di autodeterminazione degli adulti vulnerabili e di compiere in modo autonomo le scelte per il proprio futuro, assicurando la gestione patrimoniale e personale in un contesto transfrontaliero. Sono questi gli obiettivi della proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea il 31 maggio (COM(2023)280) che si prefigge di assicurare la tutela degli adulti che sono o vanno incontro a situazioni di vulnerabilità (per malattie legate all’età o, tra le altre, all’Alzheimer) nel contesto...