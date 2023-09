Permessi premio, il no a fine pena è un ostacolo al reinserimento di Patrizia Maciocchi

Il no al permesso premio, per l’assenza di una prova concreta di ravvedimento, opposto al detenuto in vista del fine pena rischia di tradursi in un indebito ostacolo alla reinserimento sociale. Una graduale apertura verso l’esterno, che passa anche per la possibilità di godere di alcune ore fuori dalla cella. La Cassazione, con la sentenza 37631, accoglie il ricorso contro il rigetto dell’istanza per ottenere un permesso premio di sei ore. Un rifiuto che c’era stato malgrado il richiedente avesse...