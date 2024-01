Pirola Pennuto Zei & Associati rafforza il corporate con l’ingresso del partner Gabriele Arcuri

Gabriele Arcuri

Pirola Pennuto Zei & Associati prosegue la sua crescita con l'ingresso dell'avvocato Gabriele Arcuri, in qualità di partner, nella sede di Roma.

L’avvocato Arcuri è specializzato nel diritto societario e commerciale, si occupa di operazioni di M&A, leveraged buy-out e private equity. Ha altresì maturato un’esperienza consolidata in restructuring e distressed M&A, in questioni di corporate governance e in transazioni straordinarie riguardanti gli enti regolamentati, in particolare istituti finanziari e assicurazioni.

Fanno il loro ingresso nello Studio, insieme all’avvocato Arcuri, anche gli avvocati Antonio Modola, esperto di diritto societario, operazioni straordinarie, real estate e accordi commerciali, in qualità di Counsel, e Marta Terziani in qualità di associate.