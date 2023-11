Portolano Cavallo annuncia l’ingresso di Alessandro Tanno in qualità di of counsel e responsabile dell’area Banking & Finance

Portolano Cavallo, studio legale full-service leader in Italia nei settori Digital, Media & Technology e Life Sciences-Healthcare, prosegue la strategia di crescita nel settore Private Equity e annuncia l’ingresso di Alessandro Tanno in qualità di of counsel e responsabile dell’area Banking & Finance.



Alessandro entra in Portolano Cavallo dopo un lungo percorso professionale nello studio legale internazionale Linklaters. Negli anni ha maturato una profonda esperienza in ambito bancario e finanziario, fornendo consulenza a banche, istituzioni finanziarie, fondi di investimento e società in relazione a operazioni nazionali e cross-border di leveraged e acquisition finance, leveraged buy-out, corporate finance, asset finance e high yield bond.



Con Alessandro Tanno come responsabile della practice Banking & Finance, Portolano Cavallo aggiunge un altro importante tassello nel più ampio progetto di espansione avviato nella prima parte dell’anno con gli ingressi dei soci Andrea Gritti e Gianpaolo Scandone, co-responsabili della practice Private Equity. Inoltre, l’esperienza del nuovo of counsel nel settore Fintech e Digital Transformation sarà un asset prezioso anche per la practice Startup & Venture Capital.



“Alessandro è un professionista di valore con una notevole esperienza in operazioni di finanziamento –commenta Manuela Cavallo, partner di Portolano Cavallo – il suo ingresso si inserisce nella nostra più ampia strategia, che intendiamo portare avanti nei prossimi mesi, di affermarci come lo studio legale di riferimento per le operazioni di Private Equity nei settori Digital, Media & Technology e Life Sciences-Healthcare”.



“Sono entusiasta di entrare a far parte di un ambiente professionale e un gruppo di professionisti con cui condividere il progetto di crescita dello studio dei prossimi anni – dichiara Alessandro Tanno, of counsel di Portolano Cavallo – dove porterò la mia esperienza in ambito bancario e finanziario per dare il mio contributo alla strategia che lo studio sta perseguendo con tanta determinazione in ambito Private Equity”.