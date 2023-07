Portolano Cavallo annuncia la nomina a partner di Enzo Marasà

Con la promozione di Marasà, il numero di soci dello studio sale a 20, in linea con il costante ampliamento dei professionisti









Portolano Cavallo, studio legale full-service leader in Italia nei settori Digital, Media & Technology, Life Sciences-Healthcare e Digital Transformation, annuncia la nomina a partner di Enzo Marasà. Sale così a 20 il numero di soci dello studio, che conta più di 50 professionisti tra partner, counsel, of counsel e associati.

Nel 2016 Marasà fa il suo ingresso in Portolano Cavallo occupandosi di antitrust e nel 2018 è nominato responsabile, insieme a Irene Picciano, dell'area Diritto della concorrenza e dell'UE. Precedentemente, ha maturato una lunga esperienza in ambito antitrust, regolamentare e del diritto dell'Unione Europea, collaborando con primari studi italiani e internazionali in Italia e a Bruxelles.

Enzo è il terzo partner nominato nel 2023, preceduto solo pochi mesi fa dagli ingressi dei sociAndrea Gritti eGianpaolo Scandone, responsabili dell'area Private Equity.

Questa nomina va di pari passo con gli obiettivi di espansione di Portolano Cavallo, che fornisce consulenza legale con competenze full-service alle aziende che operano in settori complessi e in continua evoluzione.

"Enzo è un professionista brillante che contribuisce con entusiasmo alla crescita dello studio, con una altissima competenza nell'area antitrust – commenta Irene Picciano , partner – guidare con lui la practice di diritto della concorrenza e dell'Unione Europea in questi anni è stato estremamente stimolante e ci ha consentito di espandere in maniera significativa quest'area per Portolano Cavallo a beneficio dei nostri clienti".