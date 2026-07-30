Alberto Carampin, Angelo Fasano, Francesco Saverio Milano, Neil De Biase, Pietrantonio Antonacci, Riccardo Mannelli

P3 Logistic Parks (“P3”), investitore a lungo termine, gestore e sviluppatore di immobili logistici leader in Europa, conferma la fase di crescita ed espansione del team italiano con l’ingresso di sei nuovi professionisti, recentemente operativi nell’headquarter milanese. Tra marzo e luglio 2026 sono entrati a far parte del team Alberto Carampin, Head of Development; Neil De Biase, Senior Legal Counsel; Pietrantonio Antonacci, Financial Controller; Angelo Fasano, Senior Investment Manager; Riccardo Mannelli, Development Manager; Francesco Saverio Milano, Property Manager. I nuovi ingressi mirano a rafforzare le competenze di P3 nelle aree chiave dello sviluppo e gestione degli asset e degli investimenti, supportando la crescita del portafoglio logistico del Gruppo in Italia.

Alberto Carampin, nuovo Head of Development, ha maturato una solida esperienza nel settore dello sviluppo immobiliare e della gestione di progetti complessi. Dal 2020 al 2026 ha ricoperto il ruolo di Development and Construction Director presso GLP Europe (oggi Marq Logistics di Ares Management Corporation), guidando le attività di sviluppo immobiliare e di costruzione per l’Italia. In precedenza, tra il 2018 e il 2020, è stato Project Development Manager in VGP, dove ha contribuito all’avvio della sede italiana del gruppo, gestendo i progetti di sviluppo immobiliare logistico. Ha inoltre lavorato come Project Manager presso AECOM e URS Corporation, seguendo clienti di rilievo internazionale, tra cui Amazon, e acquisendo una significativa esperienza nella gestione di progetti su larga scala. Si è laureato presso l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria Idraulica. Il suo contributo sarà determinante nel rafforzare la capacità di P3 di identificare, sviluppare e realizzare nuovi progetti strategici, sostenendo gli ambiziosi obiettivi di crescita della società in Italia.

Riccardo Mannelli – Development Manager, ha conseguito una specializzazione magistrale in Real Estate & Finance presso la LUISS Business School. Nelle sue precedenti esperienze ha lavorato in CBRE Italy, nel team International, e successivamente in SEGRO in qualità di Development & Investment manager, dove si è occupato di acquisizioni, valutazioni, dismissioni e sviluppo immobiliare. Nel corso del suo percorso professionale ha maturato solide competenze nell’origination e nello sviluppo di iniziative immobiliari, con particolare focus sulle attività di land scouting, negoziazione, analisi di fattibilità e due diligence di progetti industriali, logistici e data centre.

Angelo Fasano entra in P3 nel ruolo di Senior Investment Manager. Angelo ha maturato una solida esperienza nel private equity immobiliare, con un percorso professionale sviluppato tra Londra e Milano operando su mercati europei e asset class diversificati. Fino al 2026 ha ricoperto il ruolo di Vice President presso TPG Angelo Gordon a Milano, occupandosi di investimenti e asset management in Italia. In precedenza, è stato in Henderson Park Capital Partners a Londra, dove ha contribuito ad attività di investimento immobiliare sul mercato britannico ed italiano. Ancora prima, ha lavorato in Tristan Capital Partners a Londra, acquisendo una significativa esperienza in svariati mercati europei. Angelo ha conseguito una laurea Magistrale in Finanza presso l’Università Bocconi di Milano.

Potenziato anche il Dipartimento di Property Management con l’ingresso di Francesco Saverio Milano. Dopo un percorso accademico multidisciplinare, Laurea in Giurisprudenza e in Scienze Politiche con indirizzo in Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche, ha lavorato nel centro studi di ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile.

A seguire, ha conseguito il Master in Real Estate Management (REM) presso il Politecnico di Milano per poi approdare in BNP Paribas REPM Italy come Commercial Property Manager con un focus specifico sulla gestione di asset logistici per conto di alcuni tra i maggiori player di settore a livello nazionale e internazionale.

Neil De Biase, nuovo Senior Legal Counsel, è un Avvocato specializzato in diritto immobiliare e societario, con oltre 11 anni di esperienza in studi internazionali, inclusi ruoli di rilievo presso Jones Day e DLA Piper. La sua competenza si concentra sulla gestione dell’intero ciclo di vita degli asset immobiliari, inclusi acquisizioni, sviluppo, valorizzazione e cessione di portafogli complessi.

Fa il suo ingresso in P3 anche Pietrantonio Antonacci – Financial Controller, professionista qualificato nel settore finanziario e contabile. Ha completato gli studi accademici presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e in precedenza ha lavorato presso CBRE Italy, nel ruolo di Senior Corporate Accountant e Senior SPV Accountant & Accounting Payable Supervisor, dove ha consolidato una significativa esperienza nella gestione contabile societaria, specializzandosi in particolare nella contabilità delle società veicolo (SPV), nella gestione dei fondi e nella supervisione delle procedure legate al ciclo passivo aziendale.

Commenta Andrea Amoretti, Managing Director P3 Italy: “Accolgo con un caloroso benvenuto i nuovi colleghi, professionisti di comprovata competenza e tra i più qualificati del settore. Il loro ingresso rafforza ulteriormente la presenza di P3 in Italia che, dopo aver già raggiunto importanti traguardi, si prepara a una nuova e ambiziosa fase di crescita. La collaborazione e lo spirito di squadra rappresentano valori fondamentali per conseguire i nostri obiettivi e continuare a offrire ai Clienti un servizio di altissima qualità.”