Privacy, illegittima una soglia al risarcimento di Giovanni Negri

Non basta una violazione della disciplina di tutela della privacy a motivare un risarcimento. Nello stesso tempo però , per ottenere un risarcimento non è detto che il danno debba essere di una particolare e significativa gravità, superiore, per esempio, a una predeterminata soglia. Lo chiarisce la Corte di giustizia europea con la sentenza nella causa C-300/21.

Nella pronuncia, i giudici europei sottolineano innanzitutto che il diritto al risarcimento previsto dal Rgpd (Regolamento generale protezione...