Processo penale: la riforma Cartabia aggiornata al “correttivo”

Questa seconda edizione del volume - disponibile in formato cartaceo e digitale - ampliata ed aggiornata rispetto a quella uscita, a prima lettura, nel 2023 - propone una rinnovata analisi sistematica del Dlgs n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato, da ultimo, dal Dlgs «correttivo» n. 31 del 19 marzo 2024 (in vigore dal 4 aprile 2024), integrata con la prima giurisprudenza di legittimità formatasi dopo più di un anno, ormai, dall’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Completano il volume - comprensivo anche dei Dm attuativi sul processo penale telematico, sulla giustizia riparativa e sui lavori di pubblica utilità - i testi «a fronte» dei codici aggiornati al Dlgs n. 31 del 2024.

AUTORI

Giuseppe Amato, Renato Bricchetti, Fabio Fiorentin, Carmelo Minnella, Aldo Natalini, Giorgio Spangher, Eugenio Sacchettini.

CURATORE

Aldo Natalini