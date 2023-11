Professionisti, su recensioni e notizie online meno garanzie di Francesca Gaudino

Il diritto all’oblio vale anche per il professionista. Ma la sua applicazione subisce delle limitazioni, ad esempio, per le informazioni e le recensioni su di lui presenti online.

Nella dimensione digitale il diritto all’oblio si trasforma nella richiesta di cancellazione di dati pubblicati su siti, piattaforme o altri luoghi virtuali. Per i motori di ricerca, in genere si parla di diritto alla de-indicizzazione. In sostanza, la notizia non viene cancellata (ad esempio dagli archivi del giornale online...