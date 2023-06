Programmi di giustizia riparativa, l’inerzia del giudice non conduce a nullità di Giovanni Negri

E nemmeno l’assenza di un avviso all’imputato. Basta la difesa tecnica









La mancata considerazione di programmi di giustizia riparativa, una dell più innovative previsioni della riforma del processo penale, non è causa di nullità. In questo senso si pronuncia la Cassazione nella sentenza n. 25367 della Sesta sezione penale, la prima a prendere espressamente in considerazione questa parte del decreto legislativo n. 150 del 2022. La Corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di una persona condannata per maltrattamenti in famiglia. Tra le ...