Prosecco DOC ottiene la tutela a Singapore con Bird & Bird

Giovanni Galimberti, Alessandro Sciarra









Nel 2019 il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC ha presentato domanda per il riconoscimento della DOC PROSECCO a Singapore. La domanda, inizialmente accolta dall’Ufficio per la Proprietà Intellettuale di Singapore (IPOS), è stata opposta da Australian Grape and Wine Inc. (AGWI), organizzazione che rappresenta i produttori di vino australiani. L’opposizione è stata rigettata e AGWI ha proposto quindi appello, ottenendo una decisione favorevole, a sua volta impugnata dal Consorzio avanti la Court of Appeal di Singapore, massimo grado di giudizio in questo Paese. La Court of Appeal ha deciso a favore del Consorzio confermando il riconoscimento della DOC Prosecco a Singapore.



Tale decisione assume un grande valore per tutto il sistema delle IG, anche considerato che è la prima volta che la Court of Appeal di Singapore decide in materia di protezione di Indicazioni Geografiche.



Nell’ottenimento di questo importante traguardo il Consorzio è stato assistito da un team congiunto di avvocati di Bird & Bird di Singapore e in Italia, guidati da Giovanni Galimberti (nella foto a sinistra) e Alessandro Sciarra (nella foto a destra).