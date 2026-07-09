Pontecorvo, Cancrini

PwC Legal, ha avviato una collaborazione con Studio Legale Cancrini e Partners, tra i principali studi italiani, con consolidata esperienza nel diritto amministrativo. Lo Studio Legale Cancrini e Partners conta oltre 40 professionisti ed è riconosciuto per la propria expertise nei settori dei contratti pubblici, dell’urbanistica, dell’edilizia, dell’ambiente e dell’energia.

L’accordo segna l’avvio di una collaborazione finalizzata allo sviluppo di sinergie su specifici incarichi nel settore pubblico, integrando l’approccio multidisciplinare di PwC Legal, già integrato con il settore infrastrutture di PwC.

Nel contesto più ampio dove le società pubbliche e private, impegnate nel processo di trasformazione e digitalizzazione, ricercano sempre più spesso offerte professionali giuridiche all’avanguardia, integrate e multidisciplinari, la collaborazione tra PwC Legal e lo Studio Cancrini & Partners mira a soddisfare tali nuove esigenze.

“Questa collaborazione nasce con l’obiettivo di coniugare il nostro approccio multidisciplinare nel diritto amministrativo e nel settore pubblico e privato, con la consolidata esperienza dello Studio Legale Cancrini e Partners, realtà di assoluta eccellenza nel panorama legale italiano”, ha dichiarato Barbara Pontecorvo.