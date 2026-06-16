Davide Frau, Pierpaolo Marano

PwC Legal ha supportato Mila e Brimi nello structuring legale funzionale alla fusione tra le due realtà, che ha consentito la nascita di Latteria Südtirol, il più grande polo cooperativo lattiero-caseario dell’Alto Adige con un valore della produzione di oltre 480 milioni di euro (331,1 milioni per Latte Montagna Alto Adige - Mila e oltre 148 milioni per Centro Latte Bressanone - Brimi).

La nuova realtà riunisce circa 3.100 aziende agricole associate, 750 dipendenti e una quantità annua di latte conferita superiore a 275 milioni di chilogrammi. La gamma di prodotti spazia dal latte fresco allo yogurt, dal mascarpone al formaggio e burro, fino alla mozzarella e alla ricotta.

PwC Legal ha assistito Mila e Brimi con un team guidato dal partner Davide Frau e composto da Pierpaolo Marano e Matteo Marciano.

Sul fronte strategico, PwC Strategy& ha curato l’assessment dei razionali strategici, la review dei business plan e la definizione delle sinergie di ricavo.

PwC Tax ha gestito lo structuring dell’operazione e l’analisi delle tematiche relative agli incentivi.