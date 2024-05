L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo

“QUESTIONI SCIENTIFICHE, SOCIALI E GIURIDICHE SULLA MEDICINA DI GENERE”.

Durante il webinar si affronterà il tema della medicina di genere, partendo dalle questioni giuridiche. Si parlerà delle patologie internistiche di interesse odontoiatrico come delle differenze di genere in neurologia. Si esaminerà il sottile legame tre le aspettative sociali e i disturbi d’ansia con focus sulle aggressioni nei confronti dei professionisti della sanità.

L’evento avrà luogo il prossimo 19 giugno dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario compilare il form di registrazione .

l link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

Media Partner Il Sole 24 ORE

