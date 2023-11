Rapporto Aiga: una avvocata su due lascia alla nascita del primo figlio

I giovani avvocati pensano di crearsi una famiglia solo dopo i 35 anni. La presentazione il 9 novembre alle 12 alla Camera

Dare risposte ai tanti interrogativi sulle prospettive future che attendono i giovani Avvocati, individuando specifiche politiche attive di sostegno e crescita per la professione. È l’obiettivo del I Rapporto AIGA sulla Giovane Avvocatura - condotto dal Dipartimento Pari Opportunità dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati - che verrà presentato il prossimo 9 novembre alla Camera dei Deputati (ore 12 presso la Sala conferenze Matteotti del Palazzo Theodoli Bianchelli).

Si tratta di una raccolta di dati e informazioni sulle caratteristiche, sulle aspettative, sulle necessità e sulle esigenze dei giovani avvocati che permetterà di valutare azioni utili a beneficio di questa fondamentale professione. Dati sicuramente significativi riguardano la capacità reddituale dei giovani che svolgono la professione in regime di esclusiva monocommittenza, che non raggiungono la fascia reddituale dei 50mila euro annui.

Il peso del gender gap si sente anche in questo settore: a fronte del 95% degli uomini che dichiarano di non aver mai interrotto l’attività professionale, le donne, seppur in numero maggiore rispetto ai colleghi, restano indietro dal punto di vista reddituale. Altro punto evidenziato dal Rapporto, la questione della genitorialità: i giovani avvocati pensano di crearsi una famiglia solo dopo i 35 anni e una donna su 2 dichiara di aver interrotto l’attività professionale dopo la nascita di un figlio.

Interverranno all’incontro diverse personalità politiche - tra cui il deputato Paolo Pulciani, componente della Commissione Giustizia - con l’obiettivo di instaurare una proficua interlocuzione sulle possibili soluzioni da attuare.