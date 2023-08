Responsabilità genitoriale revocabile sulla base delle intercettazioni ambientali di Francesco Machina Grifeo

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 23247 depositata oggi, aggiungendo che l'ascolto del minore non va disposto quando corre il rischio di una ulteriore vittimizzazione

Sì alla revoca della responsabilità genitoriale per condotte inadeguate anche sulla base delle sole intercettazioni ambientali disposte nell'ambito del procedimento a carico dei genitori. No all'obbligo di ascoltare il minore maltrattato nel caso in cui corra il rischio di subire una ulteriore "vittimizzazione". Sono i principi espressi dalla Corte di cassazione, sentenza n. 23247 depositata oggi, che ha respinto il ricorso di un padre.

Il Pubblico Ministero aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. In particolare, l'attuale ricorrente aveva dimostrato di "non essere in grado di esercitare la capacità genitoriale, di curare, proteggere, crescere ed educare i minori, ponendo in essere svariate condotte lesive dei loro interessi (offese ed aggressioni continuative nei loro confronti; bestemmie, clima violento in cui i minori hanno vissuto), senza neppure acquisire la consapevolezza della gravità di tali atti, continuando a ridimensionare le sue condotte, tali da far ritenere non attuabile un recupero della sua capacità genitoriale, almeno in tempi compatibili con le esigenze dei minori". E la Corte di appello, in sede di reclamo, aveva confermato la "piena consapevolezza" della gravità delle condotte "come peraltro comprovato dalle intercettazioni eseguite dalle quali emergeva il tentativo realizzato con la moglie di esercitare pressioni psicologiche sui minori affinché essi confermassero le sue dichiarazioni, e la sua manifestata intenzione di fuggire in Spagna con gli stessi minori per evitare che gli fossero sottratti".

Proposto ricorso in Cassazione, la Prima sezione civile l'ha bocciato rimarcando per prima cosa che il provvedimento impugnato è stato emesso a tutela dell'incolumità dei minori per soddisfare l'impellente interesse di sottrarli alle gravi condotte violente ed aggressive dei ricorrenti. Ed aggiungendo che l'accertamento delle "suddette continuative condotte violente, aggressive e altamente diseducative, e dei relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, seppure attraverso le intercettazioni ambientali effettuate nella fase delle indagini preliminari nel procedimento penale, nel quale sono state anche emesse misure cautelari nei confronti dei genitori, rende necessario, a tutela degli stessi minori, escludere il loro ascolto nel grado d'appello, che potrebbe costituire un pericolo di ulteriori traumi perché li potrebbe costringere a rivivere i gravi episodi vissuti (cd. "vittimizzazione secondaria")".

In definitiva per la Suprema corte vanno affermati due principi di diritto: il primo, relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale; il secondo, in tema di ascolto. Quanto al primo la Cassazione ha sancito: "In tema di responsabilità genitoriale, continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla base del solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali, effettuate nell'ambito della fase delle indagini preliminari, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati per le suddette condotte".

Quanto al secondo: "In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuto possa essere costretto a riviverli".