Riforma Cartabia, applicabile retroattivamente la rilevanza del comportamento susseguente al reato di Paola Rossi

Le modifiche sulla particolare tenuità sono di diritto sostanziale penale e rilevano nei casi pendenti su fatti commessi prima della novella

La Cassazione penale, con la sentenza n. 30515/2023, ha riaffermato la piena applicabilità delle modifiche alla causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" anche su condotte penalmente rilevanti, attuate prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia che ha di fatto ampliato le ipotesi dell'articolo 131 bis del Codice penale.

Era già pacifica - perché affermata anche dalla sezioni Unite penali - la retroattività della Riforma Cartabia relativamente al nuovo perimetro edittale ...