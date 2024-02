Riforma Cartabia: meno incompatibilità per iscriversi all’elenco dei mediatori penali

Col varo del nuovo decreto ministeriale del 15 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2024) il ministero della Giustizia, di concerto con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’università e della ricerca, ha “allargato le maglie” dei requisiti soggettivi di coloro che chiedono l’inserimento nell’apposito elenco e reso meno stringenti le cause di incompatibilità riguardanti gli avvocati



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l’art. 60, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, ...