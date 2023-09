Cartabia, no a pena sostitutiva se processo non pendeva in Cassazione all'entrata in vigore prorogata di Paola Rossi

Per l'istanza proponibile entro 30 giorni da condanna definitiva non ha rilevanza alcuna la data del 1° novembre 2022 poi differita

Il condannato non ha diritto a ottenere l'applicazione delle pene sostitutive, previste dalla riforma Cartabia, se il processo non risultava pendente in Cassazione al 30 dicembre 2022, data prorogata rispetto a quella inizialmente fissata del 1° novembre 2022. Il fatto che, invece, il processo di legittimità fosse pendente alla prima previsione, cioè il 1° novembre, non consente la retroazione del nuovo regime processuale, in base al noto principio del favor rei.

Infatti, la Corte di cassazione...