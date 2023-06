Riforma della giustizia: in Cdm intercettazioni e abuso d'ufficio

La proposta prevede un unico Ddl composto da 8 articoli contenente interventi su intercettazioni, custodia cautelare, informazione di garanzia, reati contro la pubblica amministrazione, a partire dall'abuso d'ufficio e dal traffico di influenze illecite

Dopo mesi di annunci è atteso per domani al Consiglio dei ministri il primo consistente pacchetto della riforma della giustizia. Oggi invece ci sarà primo vaglio nel Preconsiglio, la riunione tecnica preparatoria del Cdm. La proposta prevede un unico disegno di legge composto da 8 articoli contenente interventi su intercettazioni, custodia cautelare, informazione di garanzia, reati contro la pubblica amministrazione, a partire dall' abuso d'ufficio e dal traffico di influenze illecite. Una scelta con cui il governo intenderebbe anche rendere un tributo a Silvio Berlusconi, ricordato ieri dal ministro Nordio anche per il suo ruolo di protagonista del dibattito sulla giustizia che voleva "orientare in senso garantista e liberale".

I riflettori sono puntati soprattutto sulla riforma dell'abuso d'ufficio, il tema su cui si è più discusso dentro e fuori dalla maggioranza. Da sempre favorevole alla cancellazione di questo reato, ritenuto la causa principale della "paura della firma" da parte degli amministratori locali, Nordio sembra essere riuscito a superare i dissensi interni alla maggioranza su una scelta così radicale. Le maggiori riserve venivano dalla Lega ma l'impegno del ministro a rimodulare l'insieme dei reati contro la pubblica amministrazione ha convinto anche il partito di Salvini a dare il via libera.

"Sulla riforma dell'abuso di ufficio c'è l'accordo politico" ha annunciato qualche giorno fa il ministro, ricordando che su 1000 fascicoli aperti per abuso d'ufficio 995 si concludono con un nulla di fatto. Pochissime anche le condanne: soltanto 18 in tutto il 2021.

Altro tema caldo è quello delle intercettazioni. L'intervento previsto nel ddl costituisce solo un primo step ed è mirato alla tutela dei terzi estranei alle indagini. L'obiettivo è evitare che le loro conversazioni finiscano in atti di indagine destinati alla divulgazione. Sarà dunque il primo passaggio di una riforma più ampia.



"In un tempo successivo faremo una radicale revisione del sistema delle intercettazioni che tuteli anche la correttezza delle indagini e combatta la strumentalizzazione che viene fatta con la diffusione pilotata" di intercettazioni "che dovrebbero rimanere segrete", ha spiegato a un question time il ministro. In prospettiva c'è dunque una stretta perchè "non si possono spendere 200 milioni all'anno per intercettazioni che si rivelano nella maggioranza dei casi inutili".

Sulla custodia cautelare invece si interviene in una duplice direzione: a decidere sulla richiesta avanzata dal pm dovrà essere un organo collegiale e non un solo giudice. E l'indagato prima della richiesta di carcere preventivo dovrà essere interrogato. Cambia anche l'informazione di garanzia per una maggiore tutela dell'indagato perché, come ha spiegato Nordio, nel momento in cui una persona riceve l' 'avviso' "e il suo nome esce sui giornali, la condanna è già anticipata".