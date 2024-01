Riforma pensioni degli avvocati bloccata dai dubbi dei ministeri

Slitta la riforma della previdenza per gli avvocati. Il passaggio al sistema contributivo “puro” per tutti i nuovi iscritti sarebbe dovuto scattare già dal 1° gennaio, ma sulla riforma, varata in autunno dalla Cassa forense, i ministeri vigilanti hanno espresso alcuni rilievi. E ora la partenza è incerta.

Con una nota del 29 dicembre scorso, infatti, il ministero del Lavoro (che coordina la vigilanza sugli enti di previdenza dei professionisti) ha comunicato alla Cassa alcune osservazioni sulla riforma...