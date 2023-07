Rödl & Partner, due nuovi partner nelle sedi di Bolzano e Milano

Rödl & Partner annuncia la promozione di due nuovi partner nelle sue sedi di Bolzano e Milano. Giusy Castelnuovo e Manuel Buratti, entrambi dottori commercialisti e revisori legali, si sono distinti in questi anni per la dedizione e la passione nel proprio lavoro e per il supporto alla crescita dello Studio









Rödl & Partner annuncia la promozione di due nuovi partner nelle sue sedi di Bolzano e Milano. Giusy Castelnuovo e Manuel Buratti, entrambi dottori commercialisti e revisori legali, si sono distinti in questi anni per la dedizione e la passione nel proprio lavoro e per il supporto alla crescita dello Studio.

Giusy Castelnuovo – dottore commercialista e revisore legale, Bolzano e MilanoGiusy Castelnuovo ha iniziato il suo percorso in Rödl & Partner nel 2008 nel team di Audit assistendo aziende internazionali con revisioni legali e non, transizioni IFRS e German GAAP. Assiste clienti internazionali nella loro espansione con Due diligence finanziarie e integrazioni post fusioni e si occupa altresì di sostenibilità.

Manuel Buratti – dottore commercialista e revisore legale, Bolzano

Manuel Buratti ha iniziato il suo percorso professionale in Rödl & Partner nel 2010. Assiste società internazionali nella fase d'ingresso nel mercato italiano mediante costituzione di società figlie o branch. L'attività di consulenza si focalizza su BPO, Tax Compliance così come una consulenza commerciale e fiscale con tematiche specifiche in merito a tassazione di gruppo e fiscalità internazionale; inoltre segue società nell'implementazione di software gestionali e nell'adattamento dei medesimi ai requisiti contabili e fiscali nazionali.