RPLT con Earlybird nel round da 2,5 milioni di euro in Involve Space RPLT RP legalitax ha assistito Earlybird – uno dei più importanti fondi di venture capital europei – nel round da 2,5 milioni di euro in Involve Space, società italiana leader nel lancio di pseudo-satelliti stratosferici, per il monitoraggio della Terra, la difesa e le telecomunicazioni, con 30 lanci commerciali di successo e centinaia di test eseguiti.