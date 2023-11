RPLT RP legalitax e Gelmetti Studio Legale Associato nell’acquisto del 100% di Value Relations da parte di Excellera Advisory Group

Alfredo Della Bella, Fabrizio Iliceto, Luca Finocchiaro









Excellera Advisory Group (gruppo attivo nei government affairs e reputation management costituito dal fondo Xenon Private Equity e che ha già aggregato Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Community) ha acquistato il 100% di Value Relations (gruppo attivo da 20 anni nella consulenza strategica per il settore life science) con l’obiettivo di creare il più rilevante player italiano nel settore Life Science, capace di interloquire a 360 gradi con gli stakeholder istituzionali a livello centrale e locale, e con tutti gli operatori dell’informazione di settore, dai broadcast nazionali ai principali influencer.



Sul piano societario, l’operazione ha visto l’acquisizione del 100% delle quote di Value Relations e Value Relations Media da parte di Excellera Advisory Group. Al contempo, Massimo Cherubini e Marco Giorgetti (rispettivamente Fondatore e Presidente, Socio e AD), hanno reinvestito pariteticamente in Excellera, divenendo soci del Gruppo e hanno mantenuto le proprie cariche in Value Relations.



RPLT RP legalitax ha assistito i Venditori, Value Relations e Value Relations Media con i Partner Fabrizio Iliceto e Luca Finocchiaro e con l’Associate Alfredo Della Bella.



Gelmetti Studio Legale ha assistito Excellera Advisory Group con il Partner Pier Francesco Gelmetti e la Senior Lawyer Dolores Mugherli.