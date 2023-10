Se il pm contesta l’aggravante superata la necessità della querela di Giovanni Negri

I margini che l’ordinamento penale lascia al pubblico ministero per modificare il capo d’imputazione, contestando un’aggravante, permettono di neutralizzare il cambiamento delle condizioni di procedibilità effetto della riforma del processo penale. A questa conclusione arriva la Cassazione con la sentenza n. 43255 depositata ieri. Accolto il ricorso presentato dalla Procura di Napoli Nord contro la pronuncia di non doversi procedere nei confronti di un’imputata per furto. Un reato quest’ultimo per...