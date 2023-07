Se la sospensione del giudice viola il diritto Ue l'atto va disapplicato

Nuova tegola della Corte di Giustizia dell'Ue su Varsavia. Nel mirino è finita ancora una volta la sezione disciplinare della Corte suprema polacca che, secondo una recente sentenza della Corte Ue, non soddisfa i requisiti di indipendenza e imparzialità. I giudici di Lussemburgo sono stati chiamati a pronunciarsi sul caso del giudice I.T. di cui la sezione disciplinare ha disposto la sospensione dall'incarico. Con la sentenza odierna, la Corte Ue ha stabilito che gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti a disapplicare un atto che dispone, in violazione del diritto Ue, la sospensione di un giudice dalle funzioni.

La sessione disciplinare aveva autorizzato l'avvio di un procedimento penale a carico del giudice I.T. del Tribunale regionale di Varsavia, disponendone la sospensione dall'incarico e riducendone la retribuzione per la durata della sospensione. Inoltre, a seguito della risoluzione della sessione disciplinare, le cause inizialmente trattate dal giudice I.T. sono state riassegnate ad altri collegi giudicanti. Il caso ha originato due cause in sede europea: nella prima la Corte in cui il giudice I. T. siede, ha sollevato numerose obiezioni in merito all'indipendenza e all'imparzialità della sezione disciplinare. Nella seconda, un giudice a cui è stata riassegnata una delle cause inizialmente assegnate al giudice I.T. ha chiesto alla Corte se il diritto dell'Unione gli imponga di astenersi dal proseguire l'esame di tale causa, senza tener conto della risoluzione della Sezione disciplinare adottata nei confronti del giudice I.T. Con la sentenza odierna, la Corte di giustizia dell'Ue ha stabilito che gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti a disapplicare un atto, quale la risoluzione della Sezione disciplinare, che dispone, in violazione del diritto dell'Unione, la sospensione di un giudice dalle funzioni. Di conseguenza, il diritto dell'Ue impone, da un lato, che il giudice I.T. possa continuare a esercitare la sua competenza nel procedimento penale di cui è investito e, dall'altro lato, che il collegio giudicante a cui è stata riassegnata una causa inizialmente assegnata al giudice I.T. si astenga dal pronunciarsi su tale causa e che le autorità giudiziarie competenti riassegnino quest'ultima al giudice I.T. (ANSA).