Senato, ok unanime alla legge contro la violenza sulle donne di Giovanni Negri

Iter lampo in Parlamento, norme applicabili dopo la pubblicazione in Gazzetta









Parla di «bella pagina», la ministra della famiglia Eugenia Roccella commentando il via libera unanime del Senato al disegno legge con il nuovo pacchetto di misure contro la violenza domestica e le forme di aggressione sulle donne. Il testo presentato dal Governo quest’estate ha così avuto, sulla scia dello choc emotivo per i fatti di cronaca di questi ultimi giorni, un percorso lampo che ne renderà possibile l’applicazione a breve, dopo la pubblicazione in «Gazzetta».

Gli obiettivi del provvedimento...