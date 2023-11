Senior green bond fix-to-floater in forma dematerializzata per UniCredit con Allen & Overy e Clifford Chance

Cristiano Tommasi, Gioacchino Foti









Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento di un senior green bond fix-to-floater per un valore nominale di 750 milioni di Euro, scadenza 6 anni e 3 mesi (14 febbraio 2030) e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni e 3 mesi (14 febbraio 2029). Nell’operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari managers.



L’obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Programme di UniCredit, è in forma dematerializzata ed è stata accentrata presso Monte Titoli (oggi Euronext Securities Milan) e quotata presso la Borsa del Lussemburgo. Si tratta della prima emissione di UniCredit S.p.A. in forma dematerializzata rivolta a investitori istituzionali.



Il titolo corrisponde una cedola fissa annua pari a 4,60% fino al 14 febbraio 2029. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, il bond pagherà interessi trimestrali pari al tasso Euribor a tre mesi incrementato di un margine di 1,50%.



L’emissione è avvenuta nell’ambito del Sustainability Bond Framework (il “Framework”) di UniCredit pubblicato nel 2021 e allineato ai Green and Social Bond Principles e alle Sustainability Bond Guidelines dell’International Capital Market Association. La rendicontazione annuale garantirà l’allocazione trasparente dei proventi e il monitoraggio anche in termini di impatto ottenuto. Il ricavato è destinato a finanziare specifici progetti in materia di energie rinnovabili, trasporti puliti ed edifici verdi come delineato nel suddetto Framework. L’emissione mira a sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) numero 7 (Energia accessibile e pulita), numero 9 (Industria, Innovazione e Infrastrutture) e numero 11 (Città e comunità sostenibili).



Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner del Dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.



Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari – UniCredit Bank AG quale Sole Book Runner e Lead Manager e Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Santander e UBS in qualità di Joint Lead Managers – con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli e dal trainee Edoardo Leozappa.